ТАСС: IKEA рассчитывает в течение двух лет вернуться в Россию

Шведский ретейлер IKEA не планирует продавать свой бизнес в России, поскольку планирует вернуться на местный рынок спустя время, сообщило 24 августа ТАСС со ссылкой на свой источник. По информации агентства, компания может вновь заработать в стране в течение одного-двух лет.

Как сообщается, магазины и склады ретейлера останутся закрытыми вплоть до его возращения в Россию. Что же касается заводов, то в случае их продажи планируется закрепить возможность того, что в дальнейшем они будут производить для IKEA продукцию по приемлемым ценам.

"IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления", — заявил собеседник ТАСС. При этом он допустил возможность сдачи магазинов в аренду со следующего года.

Что касается сотрудников, то компания рассчитывает сохранить 700 человек в офисах, которые будут выполнять работу для шведских коллег. "На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов", — добавил источник.

Ранее стало известно, что завод IKEA в Тихвине возобновит свою работу с сентября, при этом к труду вернется лишь половина сотрудников.