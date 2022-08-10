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Новости 18:54

С сентября завод IKEA в Тихвине возобновит работу без половины сотрудников

фото ЗакС политика С сентября завод IKEA в Тихвине возобновит работу без половины сотрудников

Режим простоя, действующий на заводе "ИКЕА Индастри Тихвин", закончится 31 августа, сообщает РБК Петербург. Осенью производство вернется к работе с анонсированными ранее изменениями в штате: из тысячи сотрудников к сентябрю сократят половину.

"Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада", - уточнили в профсоюзе предприятия.

Ожидается, что заявленный новый режим будет действовать до Нового года. Шведская компания IKEA уже запустила процесс продажи тихвинского завода, однако покупатель, по данным профсоюза, пока не нашелся.

Напомним, что о постепенной продаже своего бизнеса в России IKEA объявила 15 июня. Покупателей ищут также для фабрик в Новгородской и Кировской областях.


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