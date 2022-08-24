Мишустин заявил о росте в первом полугодии доходов бюджета на четверть

Премьер-министр Михаил Мишустин подвел итоги исполнения бюджета в первые шесть месяцев 2022 года в ходе заседания правительства 24 августа, рассказала пресс-служба кабинета министров. В целом они счел результаты "достойными", невзирая на санкционное давление.

"Доходы за первое полугодие выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили свыше 14 триллионов рублей, расходы — чуть более 12,5 триллиона рублей, то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года", — заявил глава правительства. Попутно он сообщил о снижении внешнего долга страны на треть.

По мнению Мишустина, полученных показателей удалось добиться благодаря поддержке незащищенных граждан, малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий и ряда отраслей экономики. "Были перенесены на более позднее время сроки уплаты налогов и сборов, расширен доступ к программам льготного финансирования", — заявил он.

Сегодня же стало известно о том, что Мишустин подписал постановление о запуске программы расселения граждан из аварийного жилья. В частности, часть денег из бюджета достанется Петербургу.