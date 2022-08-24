Навальный сообщил о новом переводе в ШИЗО

Содержащийся в колонии строгого режима № 6 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, что вновь был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) сроком на пять суток. Запись об этом появилась в Telegram-канале политика 24 августа.

"Я снова в ШИЗО. В программировании такое называется "бесконечный цикл"", — говорится в опубликованном посте.

Как следует из сообщения в Telegram-канале, причиной ужесточения режима послужило то, что Навальный не держал руки за спиной, когда шел по коридору. По словам политика, произошло это, когда его в предыдущий раз вели в ШИЗО.

"В ШИЗО ведут по коридору: "Руки за спину!". "Угу", — убираю руки за спину. Но три-то секунды я шел обычно. Без рук за спиной. Совершил преступление! <...> Указание явно из Москвы. Даже по меркам российской тюрьмы ШИЗО за три секунды рук не за спиной — это слишком", — говорится в посте.

В предыдущий раз Навального отправили в ШИЗО в середине августа. Причиной этого послужила расстегнутая верхняя пуговица робы.