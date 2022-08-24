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Новости 18:25

ФАС получила ходатайства "Яндекса" и VK об обмене активами

фото ЗакС политика ФАС получила ходатайства "Яндекса" и VK об обмене активами

Федеральная антимонопольная служба сообщила 24 августа о получении ходатайств от российских IT-компаний VK и "Яндекс" касательно их сделки по обмену активами — службой доставки Delivery Club и сервисами "Новости" и "Дзен".

Как уточнила пресс-служба ФАС, антимонопольщики планируют "в установленном порядке оценить влияние сделок на соответствующие рынки".

Накануне VK и "Яндекс" объявили о подписании обязывающих документов по сделке, в рамках которой первая компания получит сервисы "Новости" и "Дзен", а взамен передаст службу Delivery Club. Сама сделка должна быть безденежной, завершить ее участники планируют до конца 2022 года.


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