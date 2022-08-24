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Новости 19:13

На заводах Bosch в Стрельне планируют увольнять сотрудников

фото ЗакС политика На заводах Bosch в Стрельне планируют увольнять сотрудников

На двух заводах Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы") в поселке Стрельна готовятся к увольнению сотрудников, сообщил 24 августа РБК со ссылкой на заявление руководства компании. Такое решение изданию объяснили трудностями с поставками в Россию материалов и комплектующих из-за западных санкций.

"Bosch в настоящее время составляет подробные планы адаптации бизнеса в соответствии с локальными законодательными и нормативными требованиями. Мы ожидаем значительное сокращение нашей потребности в кадрах", — приводит РБК заявление пресс-службы компании.

При этом в Bosch заявили о планах помочь увольняемым сотрудникам с поиском вакансий в России и за ее пределами. "Также программы выходных пособий будут предложены сотрудникам, высвобождаемым при необходимости по соглашению сторон, — пообещали в пресс-службе. — Заработная плата продолжит выплачиваться до тех пор, пока не будут определены и осуществлены необходимые меры".

Ранее "Комсомольская правда" сообщила о том, что 23 августа на заводах начались массовые увольнения сотрудников. По утверждению СМИ, с момента остановки линий в марте работников привлекали к подсобным работам, при этом зарплату выдавали в полном объеме. По состоянию на вторник на предприятии по производству стиральных машин были уволены 60 человек, утверждала КП со ссылкой на сотрудников.

В понедельник появились сведения о том, что Bosch планирует продать свои заводы в Стрельне. В самой компании заявили тогда, что не комментируют слухи.

Фото: unsplash


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