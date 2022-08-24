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Новости 19:34

Горсуд оставил обвиняемую в фейках про спецоперацию Смирнову под арестом

фото ЗакС политика Горсуд оставил обвиняемую в фейках про спецоперацию Смирнову под арестом

Петербургский городской суд 24 августа оставил без изменений меру пресечения участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой, обвиняемой в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных на Украине (ст. 207.3 УК), сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Зырянова. Активистка останется в следственном изоляторе минимум до 15 января.

Недавно дело в отношении Смирновой начали рассматривать по существу в Кировском районном суде. Следующее заседание назначено на 22 сентября. На нем планируется обсудить ходатайство адвоката Зыряновой о возврате дела прокурору.

Смирновой грозит до 10 лет лишения свободы за несколько публикаций во "ВКонтакте". В них якобы содержится недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине. Обвиняемая не согласна с предъявленными ей обвинениями и намерена доказать свою невиновность.

Напомним, в Петербурге расследуется пять уголовных дел о публикации фейков про ВС РФ: в отношении художницы Александры Скочиленко, православного блогера Иоанна Курмоярова, менеджера проектов Виктории Петровой, копателя Олега Белоусова и документалиста Всеволода Королева. Также по существу начали рассматривать дело активиста Выборгского района Бориса Романова.

Константин Леньков


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