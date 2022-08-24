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Новости 19:45

Адвокат осужденного за фейки московского мундепа Горинова готовит жалобу на условия его содержания

фото ЗакС политика Адвокат осужденного за фейки московского мундепа Горинова готовит жалобу на условия его содержания

Адвокат московского муниципального депутата Алексея Горинова Катерина Тертухина планирует подачу жалобы на условия содержания своего подзащитного, следует из опубликованного 24 августа сообщения в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову!" К посту приложен скрин заявления самого муниципала с рассказом об ухудшающемся самочувствии.

В своем заявлении Горинов сообщил, что болеет уже третью неделю. "Испытываю непрерывный кашель, не позволяющий мне свободно дышать, спать, принимать пищу, — написал он. — Никакой медицинской помощи мне не оказывается. (Постановка диагноза, определение курса лечения). Состояние мое ухудшается. Прошу помощи".

Как отметили соратники Горинова, условия его содержания не способствуют выздоровлению. В частности, они указали, что камера, где находится муниципал, не достигает по площади 10 квадратных метров, отчего в жару в ней становится душно и нечем дышать.

В начале июля Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам в колонии общего режима. По версии следствия, фейки 61-летний Горинов распространял на заседании муниципального совета в Красносельском округе столицы, когда выступал с пацифистской речью. К слову, коллегой осужденного муниципала был оппозиционер Илья Яшин*, который сейчас находится под следствием по делу о распространении фейков про Вооружённые силы РФ по мотивам политической ненависти (п. "д", ч. 2, ст. 207.3 УК). В середине августа Яшина* перевели в СИЗО "Бутырка".

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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