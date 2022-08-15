Илью Яшина* перевели в СИЗО "Бутырка"

Оппозиционного политика Илью Яшина* перевели в столичный следственный изолятор "Бутырка", известила у себя в социальных сетях его адвокат Мария Эйсмонт.

В середине июля Яшину* предъявили обвинение по статье о "фейках" про Вооружённые силы РФ по мотивам политической ненависти (п. "д", ч. 2, ст. 207.3 УК), тогда же его заключили под стражу. Как позже написал сам политик, в вину ему ставится то, что он указал позицию Минобороны по событиям в Буче, но не был согласен с ней. На прошлой неделе Минюст внёс его в список иностранных агентов.

В августе Мосгорсуд утвердил арест оппозиционера на срок до 12 сентября текущего года.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента