Илья Яшин рассказал о причинах своего ареста

Политик Илья Яшин выпустил 18 июля в своем Telegram-канале пост с рассказом о заведенном против него уголовном деле. Оппозиционер находится под арестом по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам Яшина, российские власти до последнего не желали заводить против него дело, надеясь на его отъезд из страны. "Обыск в муниципалитете, давление на депутатов из моей команды, демонстративная слежка за близкими, букет административных дел — всё это были намёки", — поделился он информацией.

"Последней каплей" для руководства страны, по утверждению политика, стало данное им интервью Юрию Дудю*. Согласно его предположениям, распоряжение о заведении уголовного дела мог отдать первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. "Если это правда, то судьба подкинула нам просто кинематографический сюжет. Борис Немцов в разное время был другом нам обоим: именно он пригласил Кириенко из Нижнего Новгорода в правительство в 1997 году. И вот теперь Немцов убит, а один его друг посадил в тюрьму другого", — отметил оппозиционер.

Уголовным делом занимается подполковник Центра "Э" Иван Кучеров, пишет Яшин. Что касается непосредственно обвинения, то оно касается проведенного им 7 апреля стрима с рассказом о событиях в Буче. По рассказу политика, в вину ему ставится то, что он привел позицию Минобороны относительно произошедшего, но не солидаризировался с ней.

"В этом и состоит моё "преступление", чтоб вы поняли: не сказал, что согласен с заявлением Минобороны. Статья 207.3 ч. 2 п. "д" УК РФ. До 10 лет тюрьмы", — резюмировал оппозиционер.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Яшина стало известно 12 июля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

*Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента