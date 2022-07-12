На Илью Яшина возбудили уголовное дело о фейках про армию

Московский муниципальный депутат Илья Яшин стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), сообщил в соцсетях адвокат Вадим Прохоров.

"Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него [Яшина] дома. Еду на место", — написал юрист вечером 12 июля.

Сам Яшин сейчас отбывает 15 суток по делу о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В конце июня суд отклонил апелляцию на его арест, предстоящей ночью его должны были выпустить. Сам политик, впрочем, о перспективах выйти из спецприемника написал в своем Telegram-канале с осторожностью. "Сегодня ночью заканчивается срок моего ареста. В 1:20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприёмника №2 (Мнёвники). Может, выпустят. А может — нет. Самому интересно", — гласит пост Яшина, опубликованный во вторник.

Яшин был задержан вечером 27 июня во время прогулки по парку со своей знакомой журналисткой Ириной Баблоян. По ее рассказу, к ним подошли полицейские и увели оппозиционера с собой. При этом, согласно ее словам, Яшин не сопротивлялся действиям силовиков, не оскорблял их и с ними не ругался.