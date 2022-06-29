Суд отклонил апелляцию Яшина на его арест

Суд в Москве оставил без изменений решение о 15-суточном административном аресте для оппозиционера Ильи Яшина, вынесенное накануне по делу о неповиновении полиции. Как сообщает издание Sota, в день 39-летия политика жалоба его защиты была отклонена.

Напомним, что Яшина задержали после того, как он отказался проследовать вместе с правоохранителями, подошедших к нему и журналистке Ирине Баблоян в одном из столичных парков. По версии силовиков, при беседе, приведшей к задержанию, оппозиционер оскорблял их и сопротивлялся.

Яшин предполагает, что административный арест может стать "предисловием" к уголовному делу. Друзья политика, включая журналистку Баблоян, сомневаются, что его нынешнее преследование ограничится пятнадцатью сутками заключения. Будучи муниципальным депутатом Красносельского района, Яшин регулярно критикует военную спецоперацию на Украине и проходит свидетелем по уголовному делу о фейках про армию, возбужденному против его коллег по совету депутатов.