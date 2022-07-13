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Суд в Москве арестовал Илью Яшина на два месяца

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал Илью Яшина на два месяца

Басманный суд Москвы отправил под арест до 12 сентября муниципального депутата Красносельского района столицы Илью Яшина, передает в среду "Интерфакс". Политика обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия об избрании Яшину Илье Валерьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 12 сентября 2022 года", — цитирует агентство решение судьи.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил о намерении обжаловать решение о заключении подзащитного под стражу.

О возбуждении уголовного дела против Яшина стало известно накануне вечером. В тот момент оппозиционер отбывал 15 суток по делу о неподчинении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Сегодня политику было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало об аресте для него на два месяца.


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