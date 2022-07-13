Следствие требует арестовать Илью Яшина до 12 сентября

Сторона следствия по уголовному делу о фейках про российскую армию, возбуждённому в отношении оппозиционера Ильи Яшина, требует отправить политика под арест на срок до 12 сентября текущего года, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы. Ходатайство об этом поступило в Басманный райсуд.

Ранее в среду, 13 июля, Яшину предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК о распространении дезинформации о Вооружённых силах РФ по мотивам политической ненависти. Следствие намерено добиться помещения его в СИЗО.

Накануне дома у политика прошёл обыск: для этих целей его привезли на оперативные мероприятия из спецприёмника, где он отбывал административный арест за якобы неповиновение сотруднику полиции.