ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:43

Следствие требует арестовать Илью Яшина до 12 сентября

фото ЗакС политика Следствие требует арестовать Илью Яшина до 12 сентября

Сторона следствия по уголовному делу о фейках про российскую армию, возбуждённому в отношении оппозиционера Ильи Яшина, требует отправить политика под арест на срок до 12 сентября текущего года, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы. Ходатайство об этом поступило в Басманный райсуд.

Ранее в среду, 13 июля, Яшину предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК о распространении дезинформации о Вооружённых силах РФ по мотивам политической ненависти. Следствие намерено добиться помещения его в СИЗО.

Накануне дома у политика прошёл обыск: для этих целей его привезли на оперативные мероприятия из спецприёмника, где он отбывал административный арест за якобы неповиновение сотруднику полиции.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама