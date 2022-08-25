В Петербурге отложили закрытие станции метро "Чернышевская"

Старт ремонтных работ на станции метро "Чернышевская" вновь перенесли: ориентировочно объект закроют для входа и выхода пассажиров в середине последнего квартала 2022 года. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее ожидалось, что реконструкция начнется 15 октября. Максимальная цена контракта составила 2,1 млрд работ, причем выполнить его по-прежнему должны до следующего лета.

Первоначально осуществлять реконструкцию собирались в третьем квартале года. В числе изменений станцию ожидает, в частности, обновление эскалаторов, перепланировка вестибюля и работы по гидроизоляции подземных тоннелей.