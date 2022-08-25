Комздрав Петербурга добавил инфекционных коек в общий фонд

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге комитет по здравоохранению города решил нарастить коечный фонд для больных с ковидом, информирует пресс-служба ведомства. Дополнительные места были организованы в двух стационарах.

Так, в детской городской больнице № 5 добавили ещё 112 коек, а в городской психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова прибавили ещё 50 мест к уже имеющимся.

Отметим, в четверг, 25 августа, уровень суточной заболеваемости COVID-19 достиг отметки в почти 44 тысячи случаев. В Петербурге прирост составил 4423 инфицированных.