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Новости 12:34

Матерям-героиням будут платить по миллиону рублей

фото ЗакС политика Матерям-героиням будут платить по миллиону рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила выплат многодетным семьям и принятое по президентскому указу. С этого года женщины, награжденные званием "Мать-героиня", будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей, говорится на сайте правительства.

Родителям, которые имеют орден "Родительская слава", повысили денежное поощрение со 100 до 500 тысяч рублей. Для награжденных медалью этого ордена постановление вводит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Званием "Мать-героиня" награждают россиянок, воспитывающих десять и более детей. Орден "Родительская слава" полагается тем, кто воспитывает семь и более детей, а медаль этого ордена — воспитывающим четырех и более детей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил найти другие слова для звания "Мать-героиня", предположив, что оно умаляет заслуги отцов в воспитании детей.


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