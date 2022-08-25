ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:55

На Петроградской стороне хотят восстановить фонтан

фото ЗакС политика На Петроградской стороне хотят восстановить фонтан

В планы петербургских чиновников входит восстановление неработающего фонтана в сквере Товстоногова, расположенного на Петроградском острове, о чем пишет строительное издание "Канонер". На сегодняшний день объект, появление которого датируется 1991 годом, похож на клумбу, стоящую на засыпанной чаше фонтана.

Замглавы комитета по энергетике Игорь Денисов рассказал, что ГУП "Водоканал" оплатит работы "за счет собственных средств" и починит элемент благоустройства до конца нынешнего года.

Тем временем, как 25 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, специалисты приступили к капитальному ремонту фонтана во дворе дома № 31 по 8-й линии Васильевского острова. Работы, заказанные "Водоканалом" и производимые ООО "Ялта", должны будут завершиться до конца сентября.

Программа ремонта городских фонтанов, насчитывающая 111 адресов, была принята в 2019 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама