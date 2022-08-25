На фоне визита Бастрыкина в Петербург в СК Ленобласти озаботились проблемами региональных памятников

В четверг, 25 августа, во время заседания представителей Следственного комитета по Ленинградской области был поднят вопрос сохранности региональных памятников архитектуры: диалог стал актуальным на фоне визита главы СКР Александра Бастрыкина в Петербург, передаёт 47news.

В ходе дискуссии руководитель Следкома по 47 региону Сергей Сазин отметил, что органы местного самоуправления недобросовестно относятся к проблеме сохранения объектов культнаследия, упомянув, среди прочего, пожары в исторических домах Новой Ладоги.

"Обратите на это внимание. Если будут сгорать памятники, будет предъявляться претензия к руководству [муниципалитетов]. Где же были те, кто должен был следить за объектами? У нас своей работы хватает. Как и у вас", — сказал в назидание Сазин.

Присутствовавшие на заседании чиновники признали, что за объектами культнаследия действительно надо следить тщательнее.