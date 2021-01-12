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9:52

"Путин, спаси Новую Ладогу!": Жители Ленобласти взывают к президенту с просьбой сохранить "исчезающий" город

фото ЗакС политика "Путин, спаси Новую Ладогу!": Жители Ленобласти взывают к президенту с просьбой сохранить "исчезающий" город

Жители Новой Ладоги - областном городе, систематически привлекающем внимание СМИ из-за полыхающих деревянных домов, являющих собой объекты культнаследия, - отчаявшись привлечь внимание местных чиновников к обозначенной проблеме, решили обратиться напрямую к главе государства, выйдя с серией одиночных пикетов - в том числе, к зданию представительства Ленинградской области в Москве.

"В городе вандалы сожгли почти целую улицу деревянных домов, памятников купеческого зодчества, уникальные храмы экс-Николо-Медведковского монастыря разрушаются; город, спасший блокадный Ленинград, и где базировалась Ладожская флотилия, обеспечивавшая сопровождение караванов водной части "Дороги жизни", вместо того, чтобы стать туристическим городом федерального значения, разрушается и приходит в запустение", - негодуют областные градозащитники.

Власти Новой Ладоги, по их словам, вместо спасения исторического наследия занимаются лишь установкой ограждений и лавочек - каждая из которых, по информации активистов, обошлась местному бюджету в 100 тысяч рублей.

Помимо пикетирования градозащитники намерены отправить Владимиру Путину соответствующее обращение.

Напомним, в прошлом году в мае произошли сразу несколько крупных пожаров в исторических домах Новой Ладоги: 17 мая неизвестный поджег казарму для рабочих комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX века в Кузнечном переулке. В ту же ночь в результате умышленного поджога сгорел еще один памятник архитектуры - деревянный дом купца Шабанина на улице Карла Маркса.

25 мая следователи подали судебный иск с требованием снять с должности главу Новоладожского городского поселения. В рамках возбужденного уголовного дела ведомство обвиняет как нынешнего, так и предыдущего главу за проявленную халатность и попустительство при организации охраны зданий.

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