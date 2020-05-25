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18:53

СК намерен через суд добиться отставки главы Новой Ладоги, где периодически горят объекты культнаследия

фото ЗакС политика СК намерен через суд добиться отставки главы Новой Ладоги, где периодически горят объекты культнаследия

Региональное управление Следственного комитета по Ленобласти собирается через суд лишить должности главу администрации Новой Ладоги, где за который промежуток времени сгорели дотла шесть исторических домов-памятников, известили в СК.

"Следствием направлено в суд ходатайство об отстранении главы администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от указанной должности", - отмечается в сообщении ведомства.

Также Следоком направил представления в адрес вышестоящих чиновников и уполномоченных правоохранительных органов из-за халатного отношения к пожарной охране объектов культнаследия.

Ранее СК предъявил обвинения двум последним главам Новой Ладоги, невнимательно следившим за состоянием зданий.

17 мая в городе в результате умышленного поджога сгорели сразу два дома-памятника - казарма для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX века и деревянный дом купца Шабанина.

Отметим, за последние несколько лет при аналогичных обстоятельствах в Новой Ладоге сгорели не менее четырех памятников деревянного зодчества.

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