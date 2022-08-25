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Новости 14:50

Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих до 1,15 млн человек

фото ЗакС политика Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих до 1,15 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих на 137 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в президентском указе.

В предыдущей версии указа от 17 ноября 2017 года штатная численность российской армии составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Напомним также, днём ранее Путин подписал постановление об установлении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для родителей из подконтрольных России Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, воспитывающих детей школьного возраста.


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