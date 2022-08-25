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Совет Госдумы обратился к ООН и МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС

фото ЗакС политика Совет Госдумы обратился к ООН и МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС

Одним из итогов внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа стал призыв к ООН и МАГАТЭ, опубликованный на сайте федерального парламента. Депутаты рассчитывают, что руководство международных организаций потребует от украинских властей прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

"Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества", - говорится в тексте.

В документе также звучит требование прекратить поставки оружия на Украину. Атаки электростанции, по мнению авторов заявления, носят варварский характер и продиктованы прежде всего "русофобской идеологией".

Напомним, внеочередное заседание Совета Госдумы в понедельник анонсировал лидер справедливороссов Сергей Миронов, пообещав сформулировать некое "жесткое заявление" на украинскую тему.


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