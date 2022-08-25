Фигуранту дела о фейках про спецоперацию Белоусову продлили арест

Московский районный суд Петербурга 25 августа продлил арест Олегу Белоусову, которого обвиняют в публикации фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Срок меры продлили на два месяца - до 26 октября.

Адвокат обвиняемого Антон Юпанов просил назначить своему доверителю либо запрет определенных действий, либо домашний арест. Он также обратил внимание суда на состояние здоровья Белоусова - он инвалид третьей группы. Ещё у него на иждивении находится сын-инвалид, которому требуется постоянный уход.

Следователь в суде заявил, что расследование уголовного дела еще не закончено. Кроме того, в ведомстве полагают, что Белоусов может попытаться повлиять на свидетеля по делу. Этим он объяснил необходимость продлить арест.

Судья Светлана Шамок с доводами Юпанова не согласилась и удовлетворила ходатайство следователя. Адвокат намерен обжаловать постановление в городском суде.

Поддержать Белоусова пришли его сын Даниил и близкие друзья. Попасть в зал им не удалось - судья решила проводить заседание без слушателей из-за духоты в здании суда.

Напомним, Белоусова задержали в конце июня. Утром в квартиру, где проживает Белоусов с сыном, вломились силовики. Районный суд 28 июля отправил мужчину под арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт.

Поводом для уголовного дела стало заявление его знакомого-копателя Сергея Чмыхуна. Общаясь с ним в интернет-чате, Белоусов позволил себе критические высказывания про специальную военную операцию. Чмыхун решил обратиться к правоохранительным органам.

В Петербурге после ввода уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации завели семь уголовных дел по этой статье.

Константин Леньков