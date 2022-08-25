Из-за свалки под Вырицей возбудили новое административное дело

Природоохранная прокуратура Петербурга и Ленобласти сообщила экоактивистам из движения "Зеленый фронт", что обнаруженная ими свалка рядом с полигоном твердых отходов ТБО "Вырица" стала поводом для административных дел. Их фигурантом стало ООО "Монита".

Первое дело возбудили в феврале, суд признал компанию виновной. Второе дело возбудили в августе, когда на проблему с подачи общественников обратило внимание Гатчинское лесничество. Госэконадзор Ленобласти завел второе дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.31 КоАП (нарушение правил санитарной безопасности в лесах).

"Неделей ранее ЛОГКУ "Ленобллес" подтвердило факты самовольного использования лесов у закрытого вырицкого полигона ТБО в деятельности ООО "Монита". Мы ожидаем принятия мер по недопущению размещения отходов на закрытой ранее свалке", - прокомментировал ответ ведомства лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Помимо складирования отходов претензии к организации связаны с вырубкой леса.