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Новости 16:49

Из-за свалки под Вырицей возбудили новое административное дело

фото ЗакС политика Из-за свалки под Вырицей возбудили новое административное дело

Природоохранная прокуратура Петербурга и Ленобласти сообщила экоактивистам из движения "Зеленый фронт", что обнаруженная ими свалка рядом с полигоном твердых отходов ТБО "Вырица" стала поводом для административных дел. Их фигурантом стало ООО "Монита".

Первое дело возбудили в феврале, суд признал компанию виновной. Второе дело возбудили в августе, когда на проблему с подачи общественников обратило внимание Гатчинское лесничество. Госэконадзор Ленобласти завел второе дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.31 КоАП (нарушение правил санитарной безопасности в лесах).

"Неделей ранее ЛОГКУ "Ленобллес" подтвердило факты самовольного использования лесов у закрытого вырицкого полигона ТБО в деятельности ООО "Монита". Мы ожидаем принятия мер по недопущению размещения отходов на закрытой ранее свалке", - прокомментировал ответ ведомства лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Помимо складирования отходов претензии к организации связаны с вырубкой леса.


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