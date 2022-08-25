РИА "Новости": К делу о сносе особняка Салтыковой могут подключить генпрокурора Краснова

Зампрокурора Валерий Узляков подписал постановление, отменяющее возбуждение уголовного дела по факту сноса особняка Салтыковой в Петербурге: отныне процесс ставится на контроль центрального аппарата Следственного комитета, поделился с РИА "Новости" осведомлённый источник.

Не так давно уголовное дело о сносе флигелей дома Салтыковой возбудило региональное управление СКР по Северной столице. После этого председатель Следкома Александр Бастрыкин лично приехал в город, чтобы поставить вопрос на личный контроль.

"Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий по факту сноса исторического особняка в Петербурге. Однако заместитель регионального прокурора отменил постановление следователей о возбуждении дела. Теперь расследованием займется центральный аппарат СК РФ", - рассказал собеседник РИА "Новости".

Кроме того, источник информагентства добавил, что следователи хотят обжаловать решение зампрокурора у его руководителя, то есть не исключается, что вопросом может заняться лично генпрокурор РФ Игорь Краснов.