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Новости 11:12

Бастрыкин лично осмотрит исторические объекты, за сохранение которых борются градозащитники

фото ЗакС политика Бастрыкин лично осмотрит исторические объекты, за сохранение которых борются градозащитники

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин собирается в ближайшие дни лично изучить состояние исторических объектов, за сохранение которых ратуют петербургские градозащитники, информирует пресс-служба СКР.

"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин в ближайшее время намерен лично осмотреть все объекты культурного наследия в Санкт-Петербурге, против сноса которых выступают градозащитники", - сообщается в релизе Следкома.

Во второй раз обещается, что Бастрыкин очно встретится с активистами, переживающими за сохранность объектов архитектурного наследия. Также председатель СК проведёт совещания со своими петербургскими подчинёнными, после которых "будут сделаны соответствующие выводы".

Напомним, накануне Бастрыкин лично приехал к особняку Салтыковой, который стал "отправной точкой" интереса главного следователя к историческому наследию Северной столицы. После этого он приехал в здание СК на Мойке, где у него прошли переговоры с инвестором застройки, который в итоге согласился остановить работы в особняке.


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