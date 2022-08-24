Глава СКР лично приехал в Петербург и изучил ситуацию со сносом особняка Салтыковой

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин без предупреждения приехал в Петербург и лично оценил ситуацию по сносу исторического особняка Салтыковой на Большой Морской улице, пишет "Фонтанка".

Вечером среды, 24 августа, на месте уже дежурил местный представитель СК. Причём ещё днём градозащитники сообщили о возобновившихся работах внутри исторического дома.

Уже на месте Бастрыкин кратко переговорил с дежурным следователем, после чего отправился в региональное управление Следкома на набережной реки Мойки, где у него запланирована беседа с гендиректором фирмы, которая проводит работы в особняке. Примечательно, но ранее Бастрыкин пообещал провести также личную встречу с градозащитниками.

Кроме того, как сообщается в чате Telegram-канала "SOS СПб СНОС", из дома Салтыковой начали выводить работников, которых по очереди сажают в полицейскую машину.

Не так давно руководитель СКР поручил пересмотреть решение суда, который не счёл необходимым отправить под арест мужчину, который подозревается в избиении градозащитника Олега Мухина. Активист первым забил тревогу о незаконных работах, которые ведутся в особняке Салтыковой, за что оперативно получил по голове от представителей охраны компании-застройщика.

Подробнее о реакции Бастрыкина на снос исторического наследия в Петербурге — в материале ЗАКС.Ру.