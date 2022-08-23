Бастрыкин поручил обжаловать отказ суда арестовать обвиняемого в избиении градозащитника Мухина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен выяснить, почему накануне суд отказался арестовать Николая Маркова, обвиняемого в избиении градозащитника Олега Мухина, следует из сообщения пресс-службы СК от 23 августа. Накануне Приморский суд Петербурга проигнорировал ходатайство Следкома об аресте Маркова и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщили в СК, Бастрыкин "поручил представить подробный доклад о причинах и условиях, способствовавших принятию судом данного решения". Также он распорядился обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Градозащитник Олег Мухин был избит 16 августа в момент, когда снимал на видео процесс демонтажа особняка Салтыковой на Большой Морской улице. По его словам, противники били и душили его, а потом заставили дать расписку об отсутствии претензий. Позже врачи зафиксировали у активиста перелом правой скуловой кости, ему потребовалась госпитализация.

На следующий день инцидентом заинтересовался Бастрыкин, который распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения градозащитника. В понедельник, 22 августа, Следком ходатайствовал об аресте Николая Маркова — сотрудника проводившей демонтаж компании, обвиняемого в соучастии в избиении и незаконном задержании (ст. 116 и 127 УК РФ) Мухина. Еще один обвиняемый находится в розыске, личность третьего устанавливается.