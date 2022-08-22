Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в избиении градозащитника Мухина

Следственный комитет ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения в виде ареста для Николая Маркова, обвиняемого в нанесении побоев и незаконном задержании (ст. 116 и 127 УК РФ) петербургского градозащитника Олега Мухина, проинформировала 22 августа пресс-служба СК. Делом занимается Главное следственное управление Следкома.

Следствие установило, что 16 августа Мухин проводил видеосъемку работ по демонтажу особняка Е. П. Салтыковой на Большой Морской улице. "Увидев это, сотрудник организации, демонтировавшей объект, Николай Марков и еще двое лиц избили Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий", — указали в СК.

После Марков был задержан, теперь же СК выступило за заключение его под стражу. "Второй соучастник преступления скрылся, в связи с чем объявлен в розыск. Проводится комплекс мероприятий по установлению третьего соучастника", — добавили в ведомстве.

Напомним, после избиения врачи диагностировали у Мухина перелом правой скуловой кости. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела в связи со сносом особняка Салтыковой и с нападением на Мухина. Утром 22 августа силовики пришли с обыском в помещения, занимаемые комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).