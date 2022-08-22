"Фонтанка": Силовики пришли с обысками в КГИОП

Утром 22 августа в помещениях петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проводят обыски сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Фонтанка". Следственные действия, подтвержденные пресс-службой комитета, связаны со сносом исторических зданий, который в 2022 году вызывает активный протест в градозащитной среде и который в конце мая привел к уголовному делу.

Отметим, что на прошлой неделе глава СК Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на проблему сохранения исторического наследия Петербурга: он поручил подчиненным возбудить дела по факту разрушения особняка Салтыковой и по факту нападения на градозащитника Олега Мухина. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.