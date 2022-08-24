"Фонтанка": Инвестор согласился остановить работы в особняке Салтыковой

"Северная земельная компания" остановит ведение работ по демонтажу особняка Салтыковой на Большой Морской улице, сообщила вечером 24 августа "Фонтанка". Об этом изданию заявил инвестор Виктор Тырышкин, ранее числившийся в ряду учредителей компании.

По информации "Фонтанки", сейчас "Северная земельная компания" принадлежит двум кипрским офшорам. Последний факт, впрочем, не помешал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину позвать для обсуждения проблемы со сносом здания именно Тырышкина. Саму беседу с Бастрыкиным Тырышкин охарактеризовал как "душевную", после чего добавил, что работы на участке будут прекращены.

Ранее стало известно, что Бастрыкин лично приехал к особняку Салтыковой, где переговорил с дежурным следователем. После этого он направился в здание СК на Мойке для переговоров с гендиректором фирмы, ведущей строительные работы. Кроме того, вечером у здания начались задержания рабочих, занимавшихся демонтажем.

Напомним, сегодня днем градозащитники сообщали о возобновлении демонтажа дворовых флигелей особняка на Большой Морской улице.

Фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”