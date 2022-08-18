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Новости 14:54

Бастрыкин проведёт встречу с петербургскими градозащитниками по факту сноса исторических зданий

фото ЗакС политика Бастрыкин проведёт встречу с петербургскими градозащитниками по факту сноса исторических зданий

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение создать специальную группу, которая будет заниматься расследованием уголовных дел, возбуждённых из-за ненадлежащего отношения к объектам культнаследия в Петербурге, сообщается в Telegram-канале СК.

Сообщается, что петербургское управление Следкома отчиталось перед Бастрыкиным о ходе изучения дел, которые были возбуждены по факту превышения должностных полномочий гражданами, причастными к сносам исторических объектов. Глава СК, впрочем, "подверг жесткой критике работу подчиненных", сочтя их труд нерезультативным.

Уголовные дела по факту сноса объектов культнаследия переданы на контроль в Главное управление СКР.

Наконец, глава Следственного комитета пообещал лично встретиться с петербургскими градозащитниками для того, чтобы обсудить их насущные проблемы.

Повышенное внимание Бастрыкина к историческому наследию Петербурга началось с информации о сносе дома Салтыковой на Большой Морской улице, при попытке препятствовать которому избили градозащитника Олега Мухина. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"


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