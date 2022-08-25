РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story

Основатель новостного агрегатора The True Story Лев Гершензон сообщил, что Роскомнадзор заблокировал доступ к его проекту спустя несколько дней после запуска. На сайте РКН карточка его сайта содержит отсылку к решению Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, объясняет требование блокировки "экстремистской" статьей 15.3 №149-ФЗ.

"Наша бета планово входит в следующую стадию - теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня - видимо, август и сезон отпусков", - написал бывший менеджер "Яндекса" в персональном аккаунте в социальной сети.

Свой медиапроект Гершензон позиционирует как неподцензурную альтернативу сервису "Яндекс.Новости", позволяющую получать более полную информацию о событиях в мире.