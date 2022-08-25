Пригожина заинтересовала статья журналистки "Фонтанки" о петербурженке и её родственнике в ДНР

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин не оценил материал "Фонтанки" авторства журналистки Ксении Клочковой "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой", посвящённый тому, как петербурженка хочет вернуть домой пребывающего в заключении в Донбассе родственника. Руководимая им компания "Конкорд" начала собственную проверку материала.

"В случае, если он [текст Клочковой] будет попадать под какие-либо статьи, то юридическая служба незамедлительно обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе "Конкорда".

При этом о каких конкретно статьях может идти речь, в фирме на данный момент не уточнили.

Сам Пригожин, комментируя материал Клочковой, назвал её "недожурналистом" и порекомендовал "Фонтанке" перестать писать "гадости" о ЧВК "Вагнер" и ходе военной спецоперации в части Донбасса.

Отметим, что в статье Клочкова почти не называет имени Пригожина. Оно всплывает лишь несколько раз в конце материала, где петербурженка, пытающаяся добиться экстрадиции своего родственника, делится своими тяготами. Кроме того, там упоминается имя героя спецоперации Константина Тулинова, погибшего в ходе боевых действий. "Фонтанка" писала, что якобы на его могилу мог лично приезжать Пригожин.