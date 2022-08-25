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Новости 20:49

Из лагеря "Маяк" в Ленобласти домой в Енакиево уехала очередная группа школьников

фото ЗакС политика Из лагеря "Маяк" в Ленобласти домой в Енакиево уехала очередная группа школьников

Вторая группа школьников из города Енакиево, расположенного в самопровозглашённой Донецкой народной республике, уехала домой из областного детского лагеря "Маяк", отчитались в пресс-службе администрации Ленобласти.

"О классных ленинградских летних сменах в Енакиево уже слагают легенды. Дети упрашивают взрослых отправить их к нам в гости на следующую смену... И Ленинградская область готова принимать гостей!", - сообщили в регионе.

Невзирая на скорое начало нового учебного года в грядущий понедельник в лагерь приедут ещё 50 школьников из ДНР, добавили в областном правительстве.

Напомним, не так давно работающие в Енакиево медики, приехавшие из 47 региона, поделились впечатлениями о своей работе.

 

Фото: Админка Ленобласти / Telegram


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