Из лагеря "Маяк" в Ленобласти домой в Енакиево уехала очередная группа школьников

Вторая группа школьников из города Енакиево, расположенного в самопровозглашённой Донецкой народной республике, уехала домой из областного детского лагеря "Маяк", отчитались в пресс-службе администрации Ленобласти.

"О классных ленинградских летних сменах в Енакиево уже слагают легенды. Дети упрашивают взрослых отправить их к нам в гости на следующую смену... И Ленинградская область готова принимать гостей!", - сообщили в регионе.

Невзирая на скорое начало нового учебного года в грядущий понедельник в лагерь приедут ещё 50 школьников из ДНР, добавили в областном правительстве.

Напомним, не так давно работающие в Енакиево медики, приехавшие из 47 региона, поделились впечатлениями о своей работе.

Фото: Админка Ленобласти / Telegram