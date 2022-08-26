С начала военной спецоперации в страны Евросоюза въехал миллион россиян

За полгода, прошедшие с начала военной спецоперации на Украине, на территорию Евросоюза въехало 998 085 россиян. Такие данные привел агентству DPA представитель агентства по охране границ Евросоюза Frontex. Его статистика охватывает период с 24 февраля по 22 августа. Отмечается, что в августе поток россиян стал менее интенсивным. На публикацию обратило внимание издание "Медуза"*.

Отметим, что в начале мая на сайте федеральной статистики появились данные о 3,8 млн покинувших страну россиянах за первый квартал 2022 года, на который пришлось начало спецоперации. Чаще всего граждане пересекали границу с Казахстаном и Арменией.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента