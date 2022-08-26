ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:41

С начала военной спецоперации в страны Евросоюза въехал миллион россиян

фото ЗакС политика С начала военной спецоперации в страны Евросоюза въехал миллион россиян

За полгода, прошедшие с начала военной спецоперации на Украине, на территорию Евросоюза въехало 998 085 россиян. Такие данные привел агентству DPA представитель агентства по охране границ Евросоюза Frontex. Его статистика охватывает период с 24 февраля по 22 августа. Отмечается, что в августе поток россиян стал менее интенсивным. На публикацию обратило внимание издание "Медуза"*.

Отметим, что в начале мая на сайте федеральной статистики появились данные о 3,8 млн покинувших страну россиянах за первый квартал 2022 года, на который пришлось начало спецоперации. Чаще всего граждане пересекали границу с Казахстаном и Арменией. 

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама