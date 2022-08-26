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Новости 11:51

Водоканал рассчитывает подготовить пункты приема снега к середине осени

фото ЗакС политика Водоканал рассчитывает подготовить пункты приема снега к середине осени

Специалисты петербургского Водоканала занимаются подготовкой к зимнему сезону 11 снегоплавильных и семи снегоприемных пунктов, проинформировала пресс-служба предприятия 26 августа. Полностью завершить работы рассчитывают к 15 октября. Предполагается, что к этой дате сооружения будут полностью готовы к приему снежных масс.

За оставшееся до середины осени время рабочим предстоит осмотреть оборудование, очистить снегоплавильные камеры, а заодно очистить от смета и пыли территории вокруг. Также осмотру и очистке подлежат дренажные системы, ремонту — лотки для отвода талой воды вкупе с асфальтобетонным покрытием площадок. Кроме того, планируется ряд других работ, включая поверку систем измерения снега и мелкий ремонт оборудования.

В Водоканале напомнили, что в прошедшем сезоне "первый снег поступил на пункты 24 ноября, в середине декабря уже был зафиксирован первый "снежный" миллион, а в феврале эта цифра увеличилась до четырех миллионов".

Ранее в Смольном заявили, что до конца года 50 городских соцобъектов будут подключены к водоснабжению.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


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