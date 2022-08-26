ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:55

ВС не стал менять подсудность дела экс-сотрудника ГИБДД о сломанной руке оперативницы

фото ЗакС политика ВС не стал менять подсудность дела экс-сотрудника ГИБДД о сломанной руке оперативницы

Дело, возбужденное против бывшего сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, которого с февраля обвиняют в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК), рассмотрят в Василеостровском районном суде Петербурга, куда прокуратура его передала в первой половине июля. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Верховный суд не удовлетворил ходатайство потерпевшей по делу, 24-летней оперативницы Алены Юдиной, просившей поменять подсудность.

По версии следствия, минувшей зимой в ходе конфликта в отделе полиции №37 Колесников применил силу к Юдиной, повалив ее на пол. В результате сотрудница МВД получила закрытый оскольчатый перелом руки. После служебной проверки оба силовика лишились работы. Колесникову в случае обвинительного приговора может грозить до десяти лет лишения свободы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама