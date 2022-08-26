ВС не стал менять подсудность дела экс-сотрудника ГИБДД о сломанной руке оперативницы

Дело, возбужденное против бывшего сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, которого с февраля обвиняют в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК), рассмотрят в Василеостровском районном суде Петербурга, куда прокуратура его передала в первой половине июля. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Верховный суд не удовлетворил ходатайство потерпевшей по делу, 24-летней оперативницы Алены Юдиной, просившей поменять подсудность.

По версии следствия, минувшей зимой в ходе конфликта в отделе полиции №37 Колесников применил силу к Юдиной, повалив ее на пол. В результате сотрудница МВД получила закрытый оскольчатый перелом руки. После служебной проверки оба силовика лишились работы. Колесникову в случае обвинительного приговора может грозить до десяти лет лишения свободы.