Госдума возьмет на контроль вопрос организации летнего отдыха студентов

Депутаты Госдумы намерены взять на контроль вопрос организации летнего отдыха студентов высших учебных заведений, информирует 26 августа парламентская пресс-служба. Глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что данные о состоянии дел в этой сфере поступали в Госдуму непосредственно от профильных министерств, а также брались непосредственно из регионов.

"Скажу, что результаты того, что мы получили от министерств, и того, что нам дали "с полей" депутаты, существенно расходятся", — отметил Морозов.

По данным Минобрнауки, сокращения студенческих лагерей в этом году не наблюдается. Для учащихся вузов было организовано 1 248 лагерей, турбаз и иных мест отдыха в 55 регионах России. При этом полученные комитетом сведения гласят, что на пять регионов приходится 59,5 % студенческих лагерей.

Всего, по словам Морозова, программами отдыха охвачено 77 410 студентов, причем 26 301 из них учатся в одном из казанских технических вузов. В этом году, согласно официальным данным, в России отдохнули 59 378 студентов.

Депутат заявил, что Госдума возьмет вопрос отдыха учащихся под свой контроль. "Мы должны навести порядок в статистике и решить саму проблему, чтобы понять, почему лагеря закрыты и что нужно для того, чтобы они заработали. И нужно в следующий сезон, в следующее лето войти с тем, чтобы проблема была решена", — сообщил Морозов.

В конце июля вопрос закрытых студенческих турбаз вызвал к себе внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина. Последний рассказал о данном комитету по контролю поручении в течение недели проанализировать ситуацию для последующей подачи обращения в правительство.