ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:49

Госдума возьмет на контроль вопрос организации летнего отдыха студентов

фото ЗакС политика Госдума возьмет на контроль вопрос организации летнего отдыха студентов

Депутаты Госдумы намерены взять на контроль вопрос организации летнего отдыха студентов высших учебных заведений, информирует 26 августа парламентская пресс-служба. Глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что данные о состоянии дел в этой сфере поступали в Госдуму непосредственно от профильных министерств, а также брались непосредственно из регионов.

"Скажу, что результаты того, что мы получили от министерств, и того, что нам дали "с полей" депутаты, существенно расходятся", — отметил Морозов.

По данным Минобрнауки, сокращения студенческих лагерей в этом году не наблюдается. Для учащихся вузов было организовано 1 248 лагерей, турбаз и иных мест отдыха в 55 регионах России. При этом полученные комитетом сведения гласят, что на пять регионов приходится 59,5 % студенческих лагерей.

Всего, по словам Морозова, программами отдыха охвачено 77 410 студентов, причем 26 301 из них учатся в одном из казанских технических вузов. В этом году, согласно официальным данным, в России отдохнули 59 378 студентов.

Депутат заявил, что Госдума возьмет вопрос отдыха учащихся под свой контроль. "Мы должны навести порядок в статистике и решить саму проблему, чтобы понять, почему лагеря закрыты и что нужно для того, чтобы они заработали. И нужно в следующий сезон, в следующее лето войти с тем, чтобы проблема была решена", — сообщил Морозов.

В конце июля вопрос закрытых студенческих турбаз вызвал к себе внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина. Последний рассказал о данном комитету по контролю поручении в течение недели проанализировать ситуацию для последующей подачи обращения в правительство.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама