ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:32

Патриарх предложил Володину устроить публичное обсуждение законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды

фото ЗакС политика Патриарх предложил Володину устроить публичное обсуждение законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откликнулся на законопроект о запрете нетрадиционных отношений предложением устроить публичное обсуждение инициативы, следует из сообщения пресс-службы Государственной думы от 26 августа. Соответствующей идеей предстоятель РПЦ поделился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

По мысли патриарха, к обсуждению следует привлечь представителей общественности и религиозных организаций. "В своем обращении Патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы", — отметили в думской пресс-службе.

Напомним, законопроект о запрете информации с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений поступил на рассмотрение Госдумы 18 июля. Авторами документа стали депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России — За правду", они добиваются полного запрета такой информации в России независимо от возраста предполагаемой аудитории. По версии законотворцев, их проект не ущемляет права граждан в плане определения своей сексуальной ориентации, но "не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых "новых" ценностей".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама