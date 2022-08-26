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Новости 16:10

В Петербурге откроют Полярную школу для старшеклассников

фото ЗакС политика В Петербурге откроют Полярную школу для старшеклассников

При НИИ Арктики и Антарктики в Петербурге до конца года начнет работу Полярная школа, рассчитанная на старшеклассников и студентов, передает ТАСС со ссылкой на директора Института Александра Макарова. Занятия в новом учреждении будут проводиться на регулярной основе.

"Полярная школа будет способствовать формированию ранней профессиональной ориентации и специализации учащихся 9-11-х классов и студентов в области изучения полярных районов планеты, формированию интереса к научным профессиям", - отметил Макаров.

В НИИ обещают, что круг изучаемых предметов будет широким: молодым людям преподадут как географию северных стран, так и особенности полярного судостроения. Кроме того, помимо теоретических дисциплин, учащимся предложат поучаствовать в практике в ледовом бассейне института и в океанологической практике на Ладожском озере. Пока руководство будущего учебного заведения договорилось о сотрудничестве с пятью городскими школами.


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