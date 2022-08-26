Майора полиции обвинили в нападении на члена СПЧ Каляпина и уволили

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила подробности недавнего нападения на своего коллегу Игоря Каляпина, после которого тому потребовалась госпитализация. По сведениям Меркачевой, нападавшим оказался майор Сергей Черниговский, работавший в УМВД по Нижегородской области и уволенный после огласки происшествия.

"Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным на столько, что это может представлять реальную угрозу. Представляю, как он мог проводить опросы и различные следственные действия", - рассказала правозащитница в своем Telegram-канале.

Дело в отношении Черниговского завели по статье 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья), предполагающей до пяти лет заключения, уточняет "Интерфакс".

Ранее член СПЧ Каляпин, комментируя атаку на себя, утверждал, что оппонент хотел его убить. При этом правозащитник не связывал акт агрессии со своей общественной деятельностью, объясняя случившееся исключительно бытовыми причинами. Его версия совпадает с версией силовиков, возбудивших дело.