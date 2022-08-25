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Новости 9:14

Правозащитник Игорь Каляпин попал в больницу после нападения

фото ЗакС политика Правозащитник Игорь Каляпин попал в больницу после нападения

Член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин оказался в больнице после того, как в Нижегородской области на него напал неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ. По сведениям коллег пострадавшего, злоумышленник пытался задушить его и применить холодное оружие. У Каляпина — подозрение на сотрясение мозга.

"Совет желает Игорю Александровичу скорейшего выздоровления и будет держать ситуацию на контроле", - гласит сообщение.

В интервью Telegram-каналу "Осторожно, новости" Каляпин уточнил, что инцидент имел место во время застолья и что нападавший, которого представили как полицейского, хотел убить его.

До февраля правозащитник возглавлял "Комитет против пыток"*. Ранее он и его близкие неоднократно становились объектом угроз.

*В 2015 году Минюст внёс общественную организацию "Комитет против пыток" в реестр НКО-иноагентов. Организация самоликвидировалась и сейчас продолжает работу без образования юрлица

фото: аккаунт Игоря Каляпина в социальной сети


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