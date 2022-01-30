ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:16

Неизвестные обезобразили дверь в квартиру правозащитника Каляпина компрометирующими надписями

фото ЗакС политика Неизвестные обезобразили дверь в квартиру правозащитника Каляпина компрометирующими надписями

Правозащитник Игорь Каляпин, возглавляющий общественную организацию "Комитет против пыток"*, сообщил на своей странице в Facebook, что внешний вид двери в нижегородскую квартиру, где живет его пожилая мать, изменился. На ней появились надписи нелицеприятного содержания, в которых говорится, что он "иноагент", "продал Отечество" и "защищает террористов". Подобные надписи появились и на двери в весь подъезд. Общественный деятель предположил, что его 84-летняя мать, скорее всего, испытает дополнительный стресс от увиденного.

"Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает", - прокомментировал он новейший инцидент.

Напомним, что в последние дни имя Каляпина чаще всего появляется в СМИ в связи с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова, который избрал в качестве объекта для словесных нападок его и занимающуюся чеченской темой правозащитницу Елену Милашину. По словам Кадырова, для него оба этих общественных деятеля являются террористами, которых нужно уничтожать. В Кремле аккуратно заметили, что это есть не что иное, как имеющая право на существование частная точка зрения регионального лидера.

Отметим, что в течение последнего года подобные выходки неизвестные совершали в московских подъездах, где находятся квартиры правозащитника Льва Пономарева** и галериста Марата Гельмана***.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Игорь Каляпин / Facebook


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама