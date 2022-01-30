Неизвестные обезобразили дверь в квартиру правозащитника Каляпина компрометирующими надписями

Правозащитник Игорь Каляпин, возглавляющий общественную организацию "Комитет против пыток"*, сообщил на своей странице в Facebook, что внешний вид двери в нижегородскую квартиру, где живет его пожилая мать, изменился. На ней появились надписи нелицеприятного содержания, в которых говорится, что он "иноагент", "продал Отечество" и "защищает террористов". Подобные надписи появились и на двери в весь подъезд. Общественный деятель предположил, что его 84-летняя мать, скорее всего, испытает дополнительный стресс от увиденного.

"Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает", - прокомментировал он новейший инцидент.

Напомним, что в последние дни имя Каляпина чаще всего появляется в СМИ в связи с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова, который избрал в качестве объекта для словесных нападок его и занимающуюся чеченской темой правозащитницу Елену Милашину. По словам Кадырова, для него оба этих общественных деятеля являются террористами, которых нужно уничтожать. В Кремле аккуратно заметили, что это есть не что иное, как имеющая право на существование частная точка зрения регионального лидера.

Отметим, что в течение последнего года подобные выходки неизвестные совершали в московских подъездах, где находятся квартиры правозащитника Льва Пономарева** и галериста Марата Гельмана***.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Игорь Каляпин / Facebook