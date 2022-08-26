Спустя почти полвека в саду Сан-Галли снова заработал фонтан

В петербургском саду Сан-Галли 26 августа торжественно запустили не функционировавший более сорока лет чугунный фонтан, который венчает скульптура древнегреческой богини Афродиты. Как сообщает пресс-служба КГИОП, до последнего времени чаша фонтана представляла собой руины, уничтожены были и инженерные сети. Ремонтом занялся ГУП "Водоканал", в последние годы регулярно восстанавливающий фонтаны по специальной городской программе. На его балансе объект в саду Сан-Галли оказался в 1996 году.

Сад нынешним летом также получил 43 новых энергоемких фонаря.

Скульптуру Афродиты, точнее, точную бронзовую копию изваяния 1880-х годов, установили на прежнее место еще в начале месяца. Оригинал убрали из сада почти двадцать лет назад: памятник не пригоден для нахождения под открытым небом и содержится в одном здании с профильным комитетом Смольного.

фото: kgiop.gov.spb.ru