Напиток Coca-Cola станут продавать в России под названием "Добрый кола"

Прохладительный напиток Coca-Cola сменит свое название на российском рынке и превратится в "Добрый кола", о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на основателя ресторанов "Теремок" Михаила Гончарова. Его коллегам пришло соответствующее подтверждение от американского производителя.

"Мы попробуем его (напиток - прим. ЗАКС.Ру) продавать", - рассказал бизнесмен журналистам.

Российская "дочка" всемирно известного бренда теперь называется Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"), и Гончаров считает, что выбор нового названия для колы обусловлен желанием сыграть на популярности сока "Добрый". Последний тоже выпускает компания "Мултон партнерс".

О приостановке деятельности в России Coca-Cola HBC AG объявила в марте, вскоре после начала военной спецоперации на Украине. В июне прозвучало заявление компании об отказе продавать напитки в России под прежними брендами.