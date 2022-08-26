"Фонтанка": В 2023 году тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут почти на 8%

В 2023 году Смольный рассчитывает увеличить тарифы ЖКХ в среднем на 7,7-7,8% в зависимости от типа дома, сообщила 26 августа "Фонтанка". Повышение намечено на 1 июля 2023 года.

Согласно планам комитета по тарифам, сильнее всего (в среднем на 9%) вырастет стоимость электроэнергии. При этом в квартирах с газовыми плитами стоимость дневного киловатт-часа вырастет до 6,56 рубля (на 9,2%), а ночного — до 3,55 рубля (на 8,5%). Что касается жилья с электроплитами, что там дневной тариф поднимется на 8,9% до 4,91 рубля, а ночной— на 9,4% до 2,67 рубля. Для квартиры площадью 25,95 квадратного метра с тремя жильцами рост в абсолютных цифрах составит 22 рубля (до 263 рублей) в домах с газовыми плитами и 26 рублей (до 313 рублей) в домах с электроплитами.

Стоимость отопления и горячей воды вырастет с лета следующего года на 8%. Так, тепло в квартире подорожает с нынешних 1947,79 до 2 103,61 рубля за гигакалорию, горячая вода — со 116,87 до 126,22 рублей за кубометр. На 7% поднимутся тарифы за водоснабжение и водоотведение (в обоих случаях с 33,68 до 36,04 рубля).

На 5,8% подорожает стоимость вывоза мусора — если сейчас кубометр твердых отходов оценивается в 1 260,43 рубля, то с 1 июля 2023 года цена вывоза достигнет 1 333,53 рубля. Наконец, газоснабжение прибавит в стоимости 3,3% с 6,98 рубля до 7,21 рубля за кубометр топлива.

Ранее сообщалось, что обновленные квитанции на оплату счетов ЖКХ начнут поступать петербуржцам не ранее марта 2023 года.