Правозащитники объявили политзаключенной Зарему Мусаеву, силой увезенную в Чечню

Проект "Поддержка политзеков. Мемориал", пришедший на смену ликвидированному ПЦ "Мемориал"*, объявил в своем Telegram-канале о признании политической заключенной Заремы Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых. Информация об этом появилась 26 августа.

В сообщении правозащитников говорится, что признание Мусаевой политзаключенной состоялось на основании международных критериев. По версии создателей проекта, "фактически Мусаеву взяли в заложники из-за того, что её сыновья активно критикуют режим Рамзана Кадырова, а её муж, федеральный судья Сайди Янгулбаев, отказывается осудить их деятельность". Дело против нее названо сфабрикованным и нацеленным на то, чтобы заставить Янгулбаевых замолчать.

В своем заявлении правозащитники потребовали немедленно освободить Мусаеву из-под стражи и провести объективное расследование выдвинутых против нее обвинений.

В январе 2021 года чеченские силовики силой вывезли ее из квартиры в Нижнем Новгороде, где она находилась. В начале февраля суд в Грозном арестовал ее на два месяца, позже мера пресечения продлевалась, в последний раз — до 12 сентября.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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