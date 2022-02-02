Чеченский суд арестовал на два месяца Зарему Мусаеву

Суд в Грозном постановил заключить под стражу на два месяца Зарему Мусаеву, приходящуюся женой отставному федеральному судье Сайди Янгулбаеву, передает "Медиазона"*. По последней версии следствия, женщина якобы напала на силовика и расцарапала ему лицо. Характерно, что даже по официальной версии это случилось уже после самого ее задержания, вызвавшего возмущение у правозащитников, которые сочли его как минимум необоснованным.

Напомним, что Мусаеву силой вывезли из Нижнего Новгорода на машине с чеченскими номерами во второй половине января, заставив идти по снегу без обуви. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представителям ее семьи место либо в тюрьме, либо "под землей", после чего начался его конфликт уже с правозащитниками и журналистами, которых он приравнял к подлежащим уничтожению террористам. В ответ на это "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело на Кадырова у главы СК.

Петербургские активисты на неделе проводили пикеты в поддержку Заремы Мусаевой.

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